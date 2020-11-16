Погибший в горах турист ожил через 45 минут

16.11.2020, 12:28, Разное

Врачам удалось вернуть к жизни 45-летнего туриста, который погиб во время метели в горах, сообщает The Seattle Times.

Майкл Кнапински в компании друзей отправился поход в национальный парк Маунт-Рейнир в штате Вашингтон. Мужчина отстал от группы и потерялся в горах. Погода там ухудшилась, началась метель, друзья пропавшего мужчины организовали поиски.

Спасатели обнаружили американца без сознания рядом с ледяным мостом через реку Нискуалли. Выяснилось, что турист упал во время метели.

Еще живого мужчину доставили в больницу. Но турист скончался в отделении реанимации. Врачи не переставали бороться за жизнь американца: ему делали искусственное дыхание и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Усилия медиков дали свои плоды: после 45 минут реанимационных мероприятий мужчина вернулся к жизни.

– Он вернулся из мертвых. Может быть, не совсем правильно с медицинской точки зрения, но его сердце не билось более 45 минут. Это потрясающе, – рассказал доктор Саман Арбаби, медицинский директор хирургического отделения интенсивной терапии в Харборвью.

Оживший мужчина поблагодарил врачей за помощь и отметил, что пережитый опыт укрепил его решение о волонтерстве в качестве строителя домов для приемных детей.