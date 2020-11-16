Объявлено о волне протестов из-за коронавируса

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16.11.2020, 12:23, Разное

Сразу в нескольких странах начались массовые акции протеста недовольных ограничениями из-за коронавируса, передает Пятый канал. Так, в Германии полиции даже пришлось применять против агрессивной толпы водометы. В Португалии на улицы вышли рестораторы, которые требуют от государства поддержки. Последние новости показывают, что у людей остается все меньше и меньше терпения и веры в то, что в ближайшее время жизнь сможет вернуться в прежнее русло.



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