 

Напиток «от высокого давления» оказался ключом к долголетию

16.11.2020, 12:17, Разное

Ключом к долголетию оказался напиток, который обычно использовался для снижения давления. Речь идет о чае каркаде. Специалисты призвали помнить, что для увеличения продолжительности жизни нужно быть физически активным, отказаться от вредных привычек и пересмотреть рацион питания.
В чае каркаде содержится огромное количество витаминов и минералов. Этот напиток имеет много антиоксидантов, защищающих клетки от воспалительного процесса, вызванного свободными радикалами.

Напиток может похвастаться достаточным количеством витамина С, известного своими антибактериальными свойствами. К тому же он способствует укреплению иммунитета.

Как показали результаты проведенных исследований, чай каркаде снижает кровяное давление. Также напиток регулирует уровень сахара в крови, уменьшает уровень «плохого» холестерина, который способен привести к закупорке артерий и навредить кровеносным сосудам.



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