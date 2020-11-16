 

Юлия Барановская удивила поклонников смелыми кадрами из бани

16.11.2020, 12:17, Разное

Юлия Барановская показала своим подписчикам в Instagram, в разделе сторис, как она восстанавливает свои силы перед началом новой рабочей недели. Телеведущая Первого канала удивила поклонников достаточно смелыми кадрами из бани.
Отдыхать Юлия Барановская отправилась в компании подруг. Знаменитость позировала обнаженной, прикрывшись еловыми ветками. Видео, на котором запечатлены посиделки телеведущей в бане, появилось в ее соцсетях. Было заметно, что Юлия Барановская следила за тем, чтобы ничего «лишнего» не попало в кадр, а потому ничего провокационного в данном ролике нет. Подруги продемонстрировали свое игривое настроение и показали, как отдыхают на выходных.

Недавно в Сети появилась информация о том, что у Юлии Барановской новые отношения. В начале осени ведущая удивила поклонников сменой имиджа, отметив, что перемены во внешности нравятся не только ей, но и ее мужчине. Весной стало известно о том, что многодетная знаменитость отметила свадьбу. Со своим избранником Юлия Барановская встречалась несколько лет. Дети ведущей уже распланировали торжество, но в мае звезда заявила о расставании. Причины комментировать она не стала, ограничившись фразой: «Просто так получилось».



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