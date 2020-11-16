 

В Дагестане более 113 тысяч человек остались без света из-за непогоды

16.11.2020, 12:17, Разное

В Республике Дагестан сложились неблагоприятные погодные условия. Из-за сильного ветра и ливней без света остались более 113 тысяч человек.
Для восстановления электроснабжения в регионе привлечены 30 бригад спасателей. 211 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям работают над устранением последствий стихии, разбушевавшейся накануне.

Массовые аварийные отключения начались сегодня утром в 8:00 по московскому времени. Скорость ветра в эти минуты достигала 10 метров в секунду. Распределительные сети 6-10 кВ «Россетей» и «Россетей Северного Кавказа» были выведены из строя.

Согласно данным ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики РФ, сейчас помощи ждут около 113 тысяч граждан. О сроках полного восстановления электросетей на территориях, пострадавших от непогоды, пока не сообщается.



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