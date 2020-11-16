Умиленное

16.11.2020, 12:00, Разное

И тиран, обреченно вцепившийся в трон.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Умиляющих зрелищ на свете —

Вагон и телега:

Облетающий лес в ожидании первого снега,

Освеженная бешеным ливнем Москва,

Истомившийся путник, добредший в ночи до ночлега,

Одинокий нечистый, допущенный в недра ковчега, —

Но особо меня умиляющих — два.

Допускаю, они не равны по масштабу,

Но для Бога равно — что парсек, что микрон.

Эти зрелища суть:

Обреченный любовник, до дрожи вцепившийся в бабу,

И тиран, обреченно вцепившийся в трон.

Это жалко, как лесть.

Это стыдно, как рвота.

Это мелко, как месть.

В этом есть неприличное, пошлое, гнусное что-то,

Но и что-то великое, гордое есть.

Вот отвергнутый Трамп, уверяющий всех: «И хитер же я!»,

Повторяющий как бы в бреду: Пенсильвания, Джорджия… —

Как последний боец на своем рубеже.

Вот осипший Лука, и слова его лживые, свинские,

Повторяющий всем своим видом: «Пока еще в Минске я!» —

Но хотя бы и в Минске, на свалке уже.

Да и мало ли их, побеждаемых глупостью, ленью, апатией,

Прикрывающих патрией, гвардией, партией

Поврежденные ржавью свои фаберже?

Да и мне ли не помнить,

Как жалок любовник отверженный,

Вымогающий встречу у девки рассерженной,

Как апрельская ртуть, колебаньям подверженной,

Возгордившейся, как местечковый бомонд, —

Так и ползать за ней, так и шамкать осмеянным Брежневым:

Я один тебе нужен, никто не поймет…

Это сколько же страсти —

Цепляться до пены, до судорог,

Как в дворовую девку стареющий граф,

Из посмертного ада, из бездны, из сумерек,

Все уже понимая и все проиграв!

Сколько силы и цепкости в этом упадке,

В громогласном величье, уже превратившемся в дым,

В этой старческой жадности, старческой хватке,

Костенеющей, да, — но куда молодым!

И девчонка, хотя и косится с испугом,

Но и то по прошествии многих годин

Перескажет подругам,

Что любил ее до смерти прям ненормальный один.

Эта страсть — запоздалый урок поколеньям,

Иллюстрация-снимок к диагнозу «нету стыда»,

Невеселый ответ бесконечным напрасным моленьям

О продлении жизни навеки, любви навсегда…

Но история, верю, посмотрит на них с умиленьем.

С омерзением, да.

Но еще с умилением, да.

Дмитрий Быков

обозреватель