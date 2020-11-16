 

Samsung вживую показала сворачивающийся смартфон

16.11.2020, 11:53, Разное

Менеджмент компании Samsung продемонстрировал новый смартфон, который вскоре может появиться в продаже. В Сети появилось изображение аппарата со сворачивающимся экраном.
Журналисты заметили устройство в руках вице-президента южнокорейской корпорации Ли Джэ Ёна. Кроме того, блогеры, регулярно пишущие на технотематику, составили рендеры грядущей новинки исходя из данных патентной документации. Ли Джэ Ён отметился с гибким смартфоном на стратегической встрече с руководителями отделов корпорации в Сеуле. Как сообщают СМИ, он впервые посетил подобное мероприятие после смерти отца, основателя Samsung Ли Гон Хи, скончавшегося 25 октября текущего года.

На одной из фотографий, сделанных репортерами во время встречи, руководитель компании держит в руках некое устройство. Как утверждают источники, ранее этот смартфон Samsung никогда не презентовала. При этом снимок официально представляет пресс-служба IT-гиганта, что говорит о готовности открыть информацию о новинке. Как отмечают эксперты, сворачивающийся гаджет достаточно компактен, его толщина меньше, чем у складных аппаратов наподобие Galaxy Z Fold или Galaxy Z Flip.

Возможно, «засвеченное» устройство является прототипом «умного телефона» с гибким экраном, способным «растягиваясь», увеличивать площадь девайса до размеров планшета. Свернув аппарат, владелец в любой момент сможет возвратить ему компактность. Такую разработку в корпорации ведут с прошлого года, а в начале 2020-го на выставке CES была устроена даже демонстрация подобных аппаратов. Из характеристик смартфона, кроме уникальной технологии дисплея, известна также его диагональ. В компактном виде она равна 6 дюймам, развернутый же аппарат увеличивается до 8 дюймов.



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