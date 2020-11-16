Впервые ученые нашли переплывшего океан сухопутного динозавра

16.11.2020, 11:53, Разное

Международная группа ученых обнаружила сухопутного утконосого динозавра, которому удалось переплыть океан. Останки древнего ящера, названного Ajnabia odysseus («иностранец»), были найдены в Марокко, куда вымершее существо могло попасть, только преодолев глубокий океан.

Науке известны случаи, когда сухопутным животным удавалось пересечь океан, хотя они крайне редки. Например, лемуры и бегемоты попали на Мадагаскар именно таким путем. Но теперь исследователи из Великобритании, Испании, США, Марокко и Франции совместно зафиксировали первый случай, когда сухопутный динозавр пересек океан.

Существо относится к семейству утконосых растительноядных динозавров, обитавших 66 млн лет назад в конце эпохи мелового периода. Древний ящер мог достигать в длину 15 метров, а в высоту — 3 метров. Поскольку обитал динозавр в Европе, в Африку он мог попасть только через океан, который в то время существовал между двумя континентами. По словам ученых, хотя Ajnabia odysseus был преимущественно сухопутным благодаря мощным задним ногам и хвосту он был способен хорошо плавать. Кроме того, его останки часто находят в речных отложения и среди морских скал.