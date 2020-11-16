Кристина Асмус восхитила фанатов образом брюнетки с каре в мини-шортах

16.11.2020, 11:53, Разное

Кристина Асмус регулярно подогревает интерес зрителей к шоу «Золото Геленджика», где она снималась в августе-сентябре. Накануне нового выпуска программы актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена в образе брюнетки с каре в ультракоротких черных шортах на подтяжках.

Фанаты восхитились перевоплощением артистки. Кроме этого, Кристина Асмус призналась, что практически каждый присутствовавший на съемочной площадке отметил – ей идет быть брюнеткой. Артистка спросила подписчиков, разделяют ли они это мнение. В комментариях артистку сравнили с «куколкой» и написали, что она выглядит «шикарно и великолепно». Однако нашлись и те, кто видит звезду «Интернов» только в натуральном цвете. Поклонники написали, что актрисе не нужно ничего менять во внешности, так как она и без того «обворожительна».

Кристина Асмус призналась, что этот образ является одним из ее самых любимых в проекте «Золото Геленджика». Во время съемок шоу актриса полностью отдавалась процессу и проводила на площадке все свое свободное время. Экс-супруге Гарика Харламова иногда приходилось жертвовать отдыхом, чтобы команда успела отснять все запланированные серии программы.