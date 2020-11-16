 

Кристина Асмус восхитила фанатов образом брюнетки с каре в мини-шортах

16.11.2020, 11:53, Разное

Кристина Асмус регулярно подогревает интерес зрителей к шоу «Золото Геленджика», где она снималась в августе-сентябре. Накануне нового выпуска программы актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена в образе брюнетки с каре в ультракоротких черных шортах на подтяжках.
Фанаты восхитились перевоплощением артистки. Кроме этого, Кристина Асмус призналась, что практически каждый присутствовавший на съемочной площадке отметил – ей идет быть брюнеткой. Артистка спросила подписчиков, разделяют ли они это мнение. В комментариях артистку сравнили с «куколкой» и написали, что она выглядит «шикарно и великолепно». Однако нашлись и те, кто видит звезду «Интернов» только в натуральном цвете. Поклонники написали, что актрисе не нужно ничего менять во внешности, так как она и без того «обворожительна».

Кристина Асмус призналась, что этот образ является одним из ее самых любимых в проекте «Золото Геленджика». Во время съемок шоу актриса полностью отдавалась процессу и проводила на площадке все свое свободное время. Экс-супруге Гарика Харламова иногда приходилось жертвовать отдыхом, чтобы команда успела отснять все запланированные серии программы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Артем Дзюба опубликовал обращение после скандала с интимным видео

29.09 / Бессульфатные шампуни: есть ли смысл?

07.08 / Пять составляющих американо-российской повестки

01.08 / В Сети появились первые изображения нового BMW M4 G82

04.09 / Пугачева устроила неожиданный концерт с фортепианной музыкой

31.07 / Россия устроила провокацию на учениях Sea Breeze-2020

17.09 / Ученые сообщили о крупе, способствующей развитию диабета

27.07 / Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России

13.11 / Города сдаются на милость «короны»

27.08 / “Тратит на Пугачеву 10 млн в месяц”: Андрей Разин объяснил решение Максима Галкина стать амбассадором AliExpress

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска