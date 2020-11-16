 

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

16.11.2020, 11:48, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. С нетерпением жду дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдавией для европейского будущего наших народов», – написал Зеленский в Twitter.

Он отметил, что провел телефонные переговоры с Санду и теперь ждет ее визит в Киев. 

«Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов», – добавил Зеленский.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей. Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил Санду с победой на президентских выборах.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.



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