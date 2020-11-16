Турция собралась отправить военных в Азербайджан

16.11.2020, 11:48, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдогана запросил у парламента республики разрешение на отправку турецких военных в Азербайджан.

Парламент Турции должен рассмотреть этот вопрос в ближайшие дни, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что республика находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров. В МИД России подчеркивали, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Война в регионе официально остановлена, а РФ превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. Главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.