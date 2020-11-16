 

Лукашенко пообещал честно перераспределить полномочия президента

16.11.2020, 11:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал к дате Всебелорусского народного собрания перераспределить полномочия главы государства «честно, справедливо, не уходя от ответственности».

«Дальше – больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без них страны быть не может», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Он отметил, что передать парламенту, правительству и другим структурам на 70-80% полномочия президента Белоруссии можно «без ломки конституции».

«Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого – изменения в конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам», – сообщил Лукашенко на совещании.

Белорусский лидер отметил, что предложения, которые вынесены «на сотне страниц» президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. «Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту. Я и сказал, что готов вас слушать, но принимать решение будете вы», – сказал он.

Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.

Ранее Лукашенко объявлял о готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции конституции Белоруссии, отмечал, что часть из них может быть передана на местные уровни.

Напомним, 14 ноября глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента республики другим органам власти.

Ранее Лукашенко пообещал раскрыть детали планируемых конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании. При этом он отверг возможность транзита власти в Белоруссии, исключив передачу поста президента республики своим сыновьям.

В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин поддерживает идею проведения конституционной реформы в Белоруссии.



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