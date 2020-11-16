Следователь ГБР по делам Майдана умер от COVID-19

16.11.2020, 11:45, Новости дня

Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) по делам о расстреле протестующих на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года Андрей Ена умер от COVID-19. Об этом рассказали в Адвокатской совещательной группе в Facebook 15 ноября.

“У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования”, – сказано в сообщении.

Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской, уточнила адвокатская группа.

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/1838860809595165

Он организовывал и проводил следственные эксперименты на аллее Героев Небесной сотни, координировал участников и экспертов. Адвокат работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал и приводил в порядок видеоматериалы, добавили в группе.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

В расстрелах протестующих обвиняют бойцов роты спецназначения “Беркут”. В организации преступления – Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

В декабре 2019-го Украина передала ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году.

С начала 2020 года следователи ГБР по делам Майдана привлекли к уголовной ответственности 34 человека, заявили в пресс-службе ГБР 16 сентября. Среди них – 22 правоохранителя, четыре судьи, два прокурора и шесть гражданских лиц.