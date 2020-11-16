“Представьте, включаете телевизор, а там нет развлекательных программ”. Валерий Меладзе призвал российских коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах

16.11.2020, 11:45, Новости дня

Российский певец Валерий Меладзе призвал коллег из российского шоу-бизнеса бойкотировать участие в съемках новогодних программ. Обращение он опубликовал 14 ноября в Instagram.

Целью инициированного Меладзе бойкота является желание привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина, введенного с целью борьбы с распространением коронавируса.

“Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы, без средств к существованию уже восемь месяцев. И это никого не волнует”, – написал он.

Певец напомнил, что при этом люди ежедневно пользуются метрополитеном, где, по словам Меладзе, не соблюдаются правила карантина.

“Понятно, что метро является жизненно-важной артерией мегаполиса, без которой не может существовать город. А новогодние концерты – это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью. Поэтому их решили отменить. Но без этих развлечений нет Нового года. И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет развлекательных программ?” – продолжил артист.

Он заявил, что считает правильным, если бы его коллеги отказались от съемок в этих передачах.

“Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев”, – подытожил он.

Артист отключил возможность пользователям сети комментировать публикацию.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.