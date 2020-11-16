 

В США упавшего с горы лыжника оживили через 45 минут

16.11.2020, 11:43, Разное

В национальном парке Маунт-Рейнир на западе США сутки искали пропавшего без веси лыжника, передает РИА ФАН. Обнаружили его уже без сознания, после чего незамедлительно отправили в госпиталь. Уже в больницу сердце мужчины остановилось. Вернуть к жизни американца удалось спустя 45 минут реанимационных мероприятий.

Мужчина поблагодарил врачей за спасение своей жизни. Он рассказал, что почувствовал недомогание, попытался самостоятельно спуститься с горы, но упал и лишился сознания.



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