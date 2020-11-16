 

Глава ПАСЕ прервал визит в Москву после контакта с возможно зараженным коронавирусом

16.11.2020, 11:31, Новости дня

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс отменил встречи с председателями Госдумы и Совфеда и прервал визит в Москву из-за контакта с человеком, который предположительно заражен коронавирусом.

«Он прервал визит и возвращается домой в связи с контактом с собеседником, возможно инфицированным ковидом. Но факт инфицирования пока не подтвержден, так что это мера предосторожности», – приводит ТАСС слова источника в российском парламенте. Позднее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также подтвердил информацию о том, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс отменил запланированные встречи в Москве в связи с тем, что контактировал с лицами, сдавшими положительный тест на коронавирус.

«Он отменил все. Отменил, потому что были контакты с теми, у кого положительный тест», – сообщил депутат.

В пресс-службе Совета Федерации сообщили в понедельник об отмене запланированной ранее встречи Валентины Матвиенко с Дамсом.

Ранее в пресс-службе ПАСЕ сообщали, что Дамс в ходе рабочего визита в Москву 16-17 ноября намерен провести ряд встреч, в том числе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, представителями МИД РФ и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Кроме того, Дамс планировал выступить на IV Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» при участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. По информации источника, участие в этом мероприятии Дамс также отменил.



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