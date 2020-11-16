Вдова Литвиненко обвинила Россию в отравлении мужа химическим оружием

16.11.2020, 11:31, Новости дня

Вдова экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина подала иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), потребовав 3,5 млн евро в качестве компенсации за его отравление радиоактивным веществом.

Литвиненко требует возместить ущерб и потерянные доходы в связи со смертью мужа. Также в иске предлагается признать взаимосвязь между различными убийствами и покушениями в странах Европы в последние годы – к которым, как утверждается, как и к гибели Литвиненко, якобы имели отношение российские спецслужбы, сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что ранее ЕСПЧ никогда не выносил решений о взыскании штрафных убытков. Литвиненко призывают сделать это в исключительных обстоятельствах.

«Прошло почти 14 лет с тех пор, как убили моего мужа. Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования. Потребовалось много времени, чтобы довести это дело до суда. Это было преступление, заказанное государством. Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения», – сообщила супруга Литвиненко британскому изданию.

Напомним, Литвиненко скончался в 2006 году. После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в его организме значительное количество радиоактивного элемента полоний-210. За день до смерти лечащий врач говорил, что никаких признаков отравления радиоактивными веществами у Литвиненко нет.

Слушания в Высоком суде Лондона завершились в январе 2016 года, 21 января были объявлены выводы публичного разбирательства.

Был опубликован доклад по «делу Литвиненко». В нем было заявлено о причастности РФ к гибели бывшего офицера ФСБ. При этом в докладе отмечается, что суд не смог подтвердить российское происхождение полония, которым, по данным британской экспертизы, был отравлен Литвиненко.