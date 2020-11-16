 

Вирусы могли повлиять на происхождение ядра человеческой клетки

16.11.2020, 11:31, Разное

Ученые предположили, что необычная структура человеческих клеток имеет вирусную природу. К такому выводу они пришли после попытки доказать, что вирусы способны вызвать мутацию в ядре клетки после успешной атаки.
Несмотря на то, что человек является млекопитающим существом, его клетки весьма отличаются от аналогичных клеток у других животных. При этом отличие носит такой характер, будто они в какой-то момент времени мутировали. Тогда исследователи решили выяснить, мог ли древний вирус как-то изменить структуру клеток.

В рамках исследования специалисты провели несколько опытов, в которых клетки были атакованы вирусом. После этого атакованные клетки мутировали. Полученные результаты заставили ученых задуматься о том, что человек мог появиться от заболевшего древнего примата. По крайней мере, они не отрицают, что эволюция шла именно таким путем, хотя сценарий развития мог быть иным.



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