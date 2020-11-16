Боли в спине могут указывать на коронавирус

16.11.2020, 11:31, Разное

Медики считают, что на коронавирус могут указывать боли в спине разного характера. Оказалось, что COVID-19 воздействует на опорно-двигательный аппарат и провоцирует миалгию.

Специалисты ВОЗ провели анализ 56 тысяч подтвержденных случаев коронавируса в Китае. Установлено, что порядка 15% зараженных жаловались на боли в спине и суставах.

Миалгия характеризуется болевыми ощущениями в спине, которые затрагивают связки и сухожилия. Пациенты с такими симптомами испытывают чувство сильной слабости. Обычно этой категории заболевших коронавирусом не помогают стандартные обезболивающие препараты.

Считается, что при снижении вирусной нагрузки на организм уменьшается мышечная боль.