Валерия удивила поклонников утренним фото без макияжа

16.11.2020, 11:31, Разное

Валерия в своем микроблоге Instagram опубликовала с утра фото, на котором она запечатлена после пробуждения без грамма макияжа на лице. Певица пожелала миру «доброго утра», а поклонники засыпали ее комментариями по поводу идеальной внешности.

52-летняя Валерия не стесняется своего возраста, поэтому публикует смелые снимки. Артистка позировала в серой пижаме с белым кружевом на рукавах, сидя на постели с белоснежным бельем. Волосы певицы немного потрепаны после сна, а на лице нет никаких следов косметики. Фолловеры отметили, что на этой фотографии Валерия выглядит «такой красивой, милой и домашней». Также многие поклонники написали, что любят исполнительницу за ее естественность и нежность.

Валерия активно ведет микроблог Instagram и показывает фанатам, как живет. В салоне автомобиля она устраивает мини-концерты, публикует снимки с супругом Иосифом Пригожиным, фото рабочих процессов и путешествий.