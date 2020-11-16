Названы четыре симптома перенесенного коронавируса

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16.11.2020, 11:17, Разное

Врач Сергей Горшев назвал четыре признака, которые свидетельствуют о том, что человек перенес коронавирус. Эти симптомы могут сохраняться на протяжении длительного времени после выздоровления.
Существуют признаки, которые могут дать понять, что человек уже перенес коронавирус. При этом не понадобится делать тесты на антитела. Самым распространенным симптомом является потеря обоняния. После COVID-19 из-за гипоксии на фоне поражения легких наблюдается слабость. К тому же присутствует одышка и кашель.

Если говорить о сроке сохранения признаков после перенесенной болезни, то они зависят от того, насколько была поражена легочная ткань. Чем больше этот процент, тем дольше будут сохраняться неприятные симптомы. У зараженных обычно довольно быстро восстанавливается запах и вкус.

По словам доктора, необходимо обеспечить реабилитацию пациентам, переборовшим COVID-19. Способы восстановления зависят от состояния человека.



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