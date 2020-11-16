Иммунолог Болибок: «Бессимптомное течение COVID-19 несравнимо с обычной болезнью»

16.11.2020, 11:17, Разное

Иммунолог Владимир Болибок пояснил о том, что пациентам, у которых диагностировали бессимптомное течение COVID-19, очень повезло. Это самый лучший вариант заражения для любой возрастной группы людей, который не идет ни в какое сравнение с обычной болезнью.

По словам специалисты, при бессимптомном течении коронавирусной инфекции в организме не наблюдаются отклонения. Пациенты, которые переболели COVID-19 в такой форме, не жаловались на одышку, повышенную температуру тела и заложенный нос. Кроме этого, у них не было воспалительных процессов, что представляет особую опасность при данном заболевании.

Бессимптомное течение COVID-19 Владимиру Болибоку сложно назвать болезнью. Дело в том, что о попадании инфекции в организм в этом случае можно узнать только проведя специальный тест. При этом, у пациентов не наблюдается даже легкое недомогание.

В случае, если у пациента врачи выявили тяжелую форму течения коронавируса, требуется подключение к аппарату ИВЛ. У больного стремительно падает уровень кислорода в организме, что является прямой угрозой для его жизни. При этом, специалисты не могут однозначно спрогнозировать, как именно тот или иной человек отреагирует на попадание в организм инфекции.