 

Иммунолог Болибок: «Бессимптомное течение COVID-19 несравнимо с обычной болезнью»

16.11.2020, 11:17, Разное

Иммунолог Владимир Болибок пояснил о том, что пациентам, у которых диагностировали бессимптомное течение COVID-19, очень повезло. Это самый лучший вариант заражения для любой возрастной группы людей, который не идет ни в какое сравнение с обычной болезнью.
По словам специалисты, при бессимптомном течении коронавирусной инфекции в организме не наблюдаются отклонения. Пациенты, которые переболели COVID-19 в такой форме, не жаловались на одышку, повышенную температуру тела и заложенный нос. Кроме этого, у них не было воспалительных процессов, что представляет особую опасность при данном заболевании.

Бессимптомное течение COVID-19 Владимиру Болибоку сложно назвать болезнью. Дело в том, что о попадании инфекции в организм в этом случае можно узнать только проведя специальный тест. При этом, у пациентов не наблюдается даже легкое недомогание.

В случае, если у пациента врачи выявили тяжелую форму течения коронавируса, требуется подключение к аппарату ИВЛ. У больного стремительно падает уровень кислорода в организме, что является прямой угрозой для его жизни. При этом, специалисты не могут однозначно спрогнозировать, как именно тот или иной человек отреагирует на попадание в организм инфекции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В Роскачестве рассказали, как избавиться от мошеннических звонков

01.09 / Мнение: О том, как отмажут Ефремова дальше

27.06 / Мнение: Да, я виновен в преступлениях против человечества

12.07 / Соловьева втянули в скандал вокруг дела Ефремова

04.08 / «Коллективный иммунитет» к заявлениям губернатора

16.08 / “Сюрприз, по-моему, удался!”: Нюша неожиданно для себя отметила юбилей в Турции

11.08 / Диктатура повисла в воздухе

05.11 / Мнение: Реакция на Белорусскую АЭС, зелёные цены на бензин и выход США из Парижского договора

23.07 / В России хотят повысить цены на водку и коньяк

13.11 / Города сдаются на милость «короны»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска