Российский военкор назвал причины проигрыша войны в Карабахе

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16.11.2020, 11:17, Разное

Российский военкор Юрий Котенок назвал причины того, почему была проиграна война в Нагорном Карабахе. Он убежден, что ситуация могла бы быть совершенно иной, если бы руководство Армении успело своевременно решить определенные вопросы и заявить о своей реакции на актуальные вызовы.
Котенок считает непризнание Арменией факта независимости Нагорного Карабаха самым крупным стратегическим просчетом. Эксперт не понимает, почему страна пошла на соответствующий шаг. В особенности эта политическая позиция вызывает вопросы, поскольку некоторые города в различных странах мира признали Карабах.

Еще одним промахом является недооценка подготовки Баку к реальным боевым действиям. Азербайджан сделал армию более мощной, используя вооружение передовых государств. Результатом проведенных мероприятий стала недостаточная подготовка армии, которая стояла на обороне Карабаха, к воздушному превосходству. При этом противник активно задействовал беспилотную авиацию.

Власти Армении не стали в нужный момент вводить дополнительные силы. Если бы это было сделано, то была бы возможность предотвратить продвижение оппонентов на высоты для контроля Лачинского коридора. Руководство Армении не стали мобилизовать костяк опытных людей. Они сами предлагали помощь, но их по какой-то причине просили ждать.

Сегодня важно провести расследование, чтобы понять, почему Армения решила закупать уже устаревшее вооружение. Речь идет, например, о ЗРК «Оса». К тому же предстоит выяснить, почему Карабах не обеспечил новую защитную линию.

Эксперт подробно остановился на самом факте подписания трехстороннего соглашения. Он считает, что в данной ситуации этот документ стал наиболее оптимальным.



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