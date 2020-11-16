Камчатская школа-интернат для детей с ОВЗ получила новое оборудование

16.11.2020, 11:08, Новости дня

Единственная на Камчатке школа-интернат, обучающая детей с нарушениями органов слуха и зрения получила около 7 млн рублей в рамках выполнения нацпроекта «Образование».

Средства направлены на приобретение специализированного оборудования и методических пособий.

«В школу-интернат закуплено оборудование для дооснащения кабинета логопеда, дефектолога, кабинета сенсорной интеграции, полностью модернизирован кабинет педагога-психолога. Мы уже установили мультимедийное оборудование, интерактивные развивающие игры, сенсорную песочницу, коммуникационные стенды. В темной сенсорной комнате появились бескаркасная мебель, модули, аппарат аэрофитотерапии и другое. Все это существенно повысит качество образовательного процесса и поможет учителям в доступной для детей с ограниченными возможностями здоровья форме объяснить учебные дисциплины», – приводит ТАСС слова директора учреждения Оксаны Опрятовой.

Она добавила, что всего учреждение в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году получило около 7 млн рублей.

В настоящий момент возглавляемая Оксаной Опрятовой школа-интернат является единственным в крае специализированным учреждением для обучения детей с нарушениями органов зрения и слуха.