 

Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии

16.11.2020, 11:08, Новости дня

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Центризбирком обработал протоколы со всех избирательных участков. По предварительным данным, Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона отдали свои голоса 42,25% избирателей, передает РИА «Новости». 

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. После обработки 99,95% протоколов Санду набрала 57,7% голосов, у Додона – 42,2%.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%. На всех избирательных участках в Москве победил Додон. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Трамп призывает прекратить пересчет голосов в штате Джорджия

11.07 / Минивэн Volkswagen Viloran пользуется ажиотажным спросом в Китае

12.10 / Станцию метро в Минске закрыли из-за акции протеста пенсионеров

15.11 / Около станции метро «Пушкинская» в Минске начались задержания

03.10 / Чичерина рассказала, как попала под обстрел в Карабахе

03.07 / Захарова заявила об устроенной американцами цветной революции в самих США

02.10 / Мишустин прокатился на комбайне

17.10 / Россиян призвали «не ждать плато» и соблюдать меры против COVID-19

31.07 / РВИО потребовало восстановить памятник Рокоссовскому в Польше

22.07 / Китайским дипломатам в Вашингтоне пригрозили убийством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска