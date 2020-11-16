Названа возможная причина драки бойцов Яндиева, Абдо и Харитонова

16.11.2020, 11:08, Новости дня

Боец ММА Сергей Харитонов получил травмы после того, как вмешался в драку «коллег» – Адама Яндиева и Руслана Абдо, выяснявших отношения из-за долга, сообщил источник.

«По предварительной информации, между Яндиевым и Абдо произоше конфликт из-за денежного долга, после чего между ними произошла драка, в которую вмешался Харитонов», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Между тем сам Харитонов накануне излагал несколько иную версию событий: «Да, вся ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не 2 млн (рублей), гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен. Тут он ударил, у него всегда с собой кастет был». «Этим ударом, похоже, он мне и сломал орбитальную кость. Он как-то до этого тоже пытался «предъявить», что я говорю о ситуации с деньгами», – добавил спортсмен.

Накануне стало известно, что участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев был задержан в Москве на 48 часов после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках».

В субботу в отношении него возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым. Днем ранее Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

Ранее источник сообщал, что Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции.

В понедельник Яндиев отказался признавать вину в избиении Харитонова.