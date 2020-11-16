Новое лечение в три раза снижает риск смертности от коронавируса

16.11.2020, 10:53, Разное

Медики предложили новое лечение коронавируса, которое в три раза снижет риск смертности от болезни. В ходе проведения исследования был протестирован препарат интерферон. Врачи изменили способ его доставки в легкие.

Медики предложили использовать интерферон для проведения ингаляций. Известно, что лекарственное средство способствует повышению защитных сил легких. Результаты проведенных экспериментов показали, что подобная терапия снижает риск наступления летального исхода.

Британские специалисты провели исследование, в котором принял участие 101 пациент с COVID-19, попавший в больницу. Половине испытуемых давали в виде ингаляций интерферон бета-1а. Длительность этого курса лечения составляла два недели. Остальные участники научной работы получали плацебо. Оказалось, что шансы на выздоровление были больше у представителей первой группы.

В организме человека иммунный ответ на вирусные инфекции регулирует именно интерферон бата. Результаты прошлых исследований показали, что COVID-19 подавляет высвобождение действующего вещества, а у инфицированных снижена активность данного белка. В исследовании медики использовали состав лекарственного средства SNG001.