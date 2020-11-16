 

Эксперты рассказали об осложнениях после COVID-19 со стороны сердечно-сосудистой системы

16.11.2020, 10:53, Разное

По словам академика РАН Евгения Шляхто, после того, как человек переболеет COVID-19, могут возникать различные осложнения. Глава кардиологического общества РФ отметил, что основная их часть связана с сердечно-сосудистой системой.
Евгений Шляхто говорит о том, что при первых симптомах болезни сердца, а именно, при одышке, отеке нижних конечностей, приступах удушья или учащенном сердцебиении, следует незамедлительно обратиться к врачу. В первую очередь это касается пациентов, которые имеют хронические заболевания. Эксперт советует следовать всем рекомендациям докторов, а также придерживаться здорового образа жизни.

Как отметил пульмонолог Александр Карабиенко, коронавирусная инфекция может сохраняться в организме пациента достаточно длительное время. Концентрируется COVID-19 в верхних дыхательных путях человека. Доктор подчеркнул, что люди могут жить и с другими инфекциями внутри многие года, даже не подозревая об их существовании.



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