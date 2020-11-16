В РФ за сутки выявили 22,7 тыс. случаев коронавируса

16.11.2020, 10:34, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 22 778 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6360, Санкт-Петербурге – 2039, Московской области – 810.

Всего в стране выявлено 1 млн 948 тыс. 603 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 453 тыс. 849 человек, из них 13 864 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 303 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 33 489 человек.

Накануне, 15 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 572. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 206.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.