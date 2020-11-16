Экономика: Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

16.11.2020, 10:34, Разное

Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента РФ на рынке газа?

Впервые более чем за двадцать лет ни одна компания по всему миру так и не решилась принять окончательное решение об инвестициях в СПГ-проект. И РФ не стала исключением. Об этом говорят данные экспертов из Global LNG Hub.

Прошлый год стал рекордным: совокупные производственные мощности сжижения достигли почти 70 млн тонн в год, а инвестиции составили более 60 млрд долларов.

Однако в этом году пандемия внесла колоссальные изменения. Спрос на топливо резко упал, а цены стали настолько низкими, что некоторые трейдеры СПГ в какой-то момент предпочитали платить штраф за невыполнение поставки сжиженного топлива, чем везти его покупателю. Потому что убытки от поставки СПГ доходили до 150 долларов с тысячи кубометров.

В итоге к ноябрю 2020-го мировой рынок СПГ недосчитался инвестиций в новые проекты на 140 млн тонн в год. Ни одного инвестиционного решения – такого за 20 лет еще не было.

Россию этот тренд тоже не обошел стороной. «Новатэк» отложил проект «Обский СПГ» на несколько лет. В итоге вместо 2022 года завод заработает только к 2024 году. Причем на полную мощность в пять миллионов тонн к этому году он не выйдет, заработает только первая очередь.

Крупнейшая компания Saudi Aramco отказалась от инвестиций во многие проекты, в том числе пересматривает соглашение с американской Sempra Energy о поставках сжиженного природного газа сроком на 20 лет с первой фазы проекта Port Arthur и приобретении саудовской компанией 25% в этом проекте. Реализация первой фазы проекта отодвинулась как минимум до 2021 года. Саудовская компания уже не уверена в необходимости инвестирования проекта.

В США в ближайшие пять-шесть лет ни один новый СПГ-проект не сможет выйти на принятие инвестиционного решения, считают в компании Platts Analytics. Низкие цены на газ стали серьезным ударом для американской индустрии – возникли серьезные проблемы с заключением долгосрочных контрактов. Покупатели массово стали отказываться от американского СПГ. Когда стоимость газа внутри США и на мировом рынке практически одинакова, никакого экономического смысла везти СПГ на другой конец света, нет. Так, например, оператор Freeport LNG отложил принятие решения по четвертой очереди СПГ-завода мощностью 5 млн тонн на 2021 год.

«Мировой кризис в связи с пандемией коронавируса обрушил в 2020 году спрос на энергоресурсы и внес большую неопределенность в будущую динамику спроса на природный газ, рынок которого и без пандемии находился в ситуации перепроизводства. Решения некоторых компаний отложить принятие инвестиционных решений в таких условиях вполне адекватно», – говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Причина полного инвестиционного штиля по новым СПГ-проектам – в уникально низких ценах на всех газовых рынках. И одна из причин, почему сложились такие низкие цены – это рекордный ввод в 2019 году новых мощностей по сжижению газа.

«Возможно, даже если бы не было других факторов – теплой зимы в Европе и Азии, а также коронавируса, был бы такой же эффект.

Инвестиционные решения по новым проектам не принимались бы совсем, либо их принимали бы значительно меньше. Потому что цены на газ в 2020 году, скорее всего, обвались бы и без коронавируса. Возможно, они не упали бы до таких критических уровней, как в Европе – 40-50 долларов за тысячу кубов, но явно были бы некомфортными. Низкие цены на топливо не гарантируют возврат инвестиций, новые проекты нерентабельны», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Собственно, те СПГ-заводы, которые уже работают, терпят при таких ценах убытки, но так как инвестиции были вложены ранее, то владельцы проектов пытаются как-то протянуть в надежде на восстановление ценовой конъюнктуры. Однако выдерживали далеко не все – СПГ-заводы останавливались и в США, и в Австралии на фоне резкого падения спроса. «Например, американские СПГ-заводы не могли покрыть даже свои операционные затраты, поэтому они останавливались, а часть танкеров вообще не отгружала СПГ. У австралийских СПГ-проектов экономика тоже не бьется, они несут огромные убытки», – говорит эксперт ФНЭБ.

Мир в ожидании того, когда ситуация вернется в нормальное русло и цены на газ стабилизируются.

Чтобы потекли новые инвестиции в СПГ-индустрию, рынки должны для начала переварить уже существующий объем сжиженного газа. Сейчас в мире наблюдается явный переизбыток мощностей. А спрос на СПГ зависит в том числе от разрешения ситуации с коронавирусом, который снова грозит миру глобальным локдауном.

Как ожидает Игорь Юшков, сначала потребление энергии должно вернуться на уровень начала 2020 года. Произойдет это не раньше конца 2021–2022 годов. А потом мир должен нарастить потребление энергии вслед за ростом мировой экономики. «Еще три-четыре года на рынке может оставаться переизбыток предложения СПГ, а потом наступит новая волна ввода мощностей, в которые инвестировали до 2020 года. Например, наш проект «Арктик-СПГ-2» должен заработать в 2023-2024 годах», – рассуждает Юшков.

И вот после – в 2026-2028 годах – может возможен как раз провал из-за «пустого» 2020-го и последующих годов, что приведет к дефициту газа и существенному росту цены на него. «Скорее всего, будем развиваться так лунообразно», – считает собеседник.

Что касается цен, то в ближайшие год-два они могут оставаться низкими. Однако когда будет вводиться «Арктик-СПГ-2» и будет новая волна ввода мощностей, удача может оказаться на их стороне.

«Думаю, что уже в 2022-2023 годах цены на газ могут установиться более комфортные – выше 200 долларов за тысячу кубов на европейском рынке. Это будет новая нормальная цена»,

– считает Юшков. Это, конечно, не 400-500 долларов за тысячу кубометров, как было еще несколько лет назад. Однако в условиях новой реальности и 200 будет хорошо, в том числе для Газпрома. «К тому времени Газпром уже сделает все инвестиции в европейском направлении, и более высокие цены будут ему на руку», – добавляет собеседник.

По экспертным оценкам, безубыточность поставок трубопроводного российского газа на экспорт составляет 100 долларов за тысячу кубов. В этом году в Газпроме ожидают, что средняя цена на европейском рынке составит 120-130 долларов, что лишь немногим выше окупаемости поставок.

При этом на фоне роста спроса и откладывания ряда проектов, в 2021 году в Газпроме ждут снижения поставок СПГ в Европу с одновременным наращиванием поставок трубопроводного газа из России. Однако в более отдаленной перспективе конкуренция со стороны СПГ, в том числе поставляемого из США, может усилиться, допускают в Газпроме. «В среднесрочном периоде рынок газа по-прежнему видится перспективным, в первую очередь по причине прогнозируемого роста спроса в Азии, в том числе за счет замещения угольной генерации», – заключает Филипп Мурадян.