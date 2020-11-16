Тело закопанной в землю по шею женщины найдено в Петербурге

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16.11.2020, 10:34, Новости дня

Тело женщины, закопанной в землю по шею, нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил источник в силовых структурах города.

«Тело закопанной в землю по шею женщины без обуви нашли в заказнике Юнтолово. На вид погибшей около 40 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Он предположил, что женщину могли оглушить и закопать еще живой.

«Фонтанка» добавляет, что первой тело женщины нашел местный житель – он подумал, что на земле лежит отрезанная голова, о чем и сообщило в полицию. А уже следственно-оперативная группа нашла останки. Из земли выкопали тело брюнетки лет 40-45 на вид. Одета она была в спортивный костюм, в кармане кофты нашлась золотая цепочка, отмечает издание.

Ведется проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Юнтоловский заказник – первая особо охраняемая природная территория в Петербурге. Занимает большую часть Лахтинского болота.

Напомним, на прошлой вооруженный топором мужчина убил женщину в торговом центре в городе Всеволожске Ленинградской области. Позднее был назван его мотив.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему за Петербургом закрепилась слава города расчленителей.



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