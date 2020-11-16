Ученые выяснили, когда на Земле произошло древнейшее массовое вымирание

16.11.2020, 10:34, Разное

Науке хорошо известно о пяти крупнейших массовых вымираниях, но кроме этих событий на Земле могли происходить десятки еще неоткрытых учеными катастроф в биосфере. Одним из таковых стало древнейшее массовое вымирание, произошедшее более двух миллиардов лет назад.

В ту эпоху в атмосфере планеты отсутствовал кислород. Он содержался либо в составе минералов, либо находился в растворенном виде в воде. Однако в океанах зародились цианобактерии. Энергию они получали в результате фотосинтеза, приводившего к выделению кислорода. Это и стало причиной кислородной революции.

Через некоторое время расцвет биосферы сменился упадком. В результате массового вымирания, о котором исследователи узнали, изучив сульфат бария (барит) на количество изотопов кислорода, серы и бария, погибло огромное количество одноклеточных бактерий. Цианобактерии активно поглощали важные элементы, которыми питались вымершие организмы. Все это привело к тому, что уровень кислорода в атмосфере Земли вновь снизился в 200 раз.