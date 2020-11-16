Ученые составили ТОП-10 бесполезных рудиментарных органов человека

16.11.2020, 10:34, Разное

Ученые перечислили ТОП-10 бесполезных органов, доставшихся современному человеку от предков. Если древним людям они помогли добывать пищу или общаться между собой, то сегодня они утратили свою функцию, но до сих пор существуют.

К одним из таких органов исследователи относят третье веко, эпикантус, соски у мужчин, аппендикс, копчик, зубы мудрости и морганиев желудочек. Эти рудименты позволяли создавать определенные звуки, чтобы общаться на удаленных расстояниях или пережевывать твердую пищу. Однако функция тех же сосков у мужчин ученым неизвестна, существует множество теорий, пытающихся объяснить, зачем они самцам, но ни одну подтвердить на сегодняшний день не удалось.

Также у современных людей присутствуют рудиментарные мышцы: длинная ладонная мышца и ушные мышцы. Первая мышца позволяла крепче держаться за ветки или своих сородичей, но когда человек слез с дерева она утратила свою функцию, хотя сухожилие, если соединить мизинец и большой палец, еще можно увидеть на предплечье. Ушные мышцы помогали древним людям лучше слышать и быстро реагировать на угрозу для жизни. Стоить отметить наличие мурашек, которые иначе называют пиломоторным рефлексом. По сути это остаток от механизма, срабатывавшего во время подъема волос, когда человек был покрыт шерстью и мог вздыбливать ее.