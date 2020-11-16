 

Максим Галкин показал, как проводит время с детьми в бассейне

16.11.2020, 10:34, Разное

Ведущий и юморист Максим Галкин показал, как проводит время со своими детьми в бассейне. Снимком супруг Аллы Пугачевой поделился в социальной сети Instagram.
Фотография получилась очень позитивной, она сразу же понравилась подписчикам. Дочь Галкина Елизавета плавала в домашнем бассейне в специальных очках. Многие отметили, что сын Гарри очень похож на звездного отца. Большинство фолловеров назвали снимок «теплым и трогательным».

Елизавета и Гарри Галкин недавно пошли в первый класс. Дети звездной четы развиты не по годам. Близнецы уже говорят на французском, устраивают для родителей творческие вечера и занимаются плаванием. Напомним, что малышей для Аллы Пугачевой и Максима Галкина выносила суррогатная мать.



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