Новый антирекорд коронавируса в России: за сутки выявили 22,7 тысячи случаев заражения

16.11.2020, 10:23, Разное

За прошедший день диагноз поставили 22 778 жителям 85 регионов страны. Отмечается, что у 24,8% из них нет клинических проявлений заболевания. Выздоровели 13 864 гражданина, умерли 303 пациента.

Больше всего случаев обнаружили в Москве. В столице коронавирус подхватили 6 360 жителей. Далее следует Санкт-Петербург, где COVID-19 сразил 2 039 человек. За ним идет Московская область с 810 инфицированными.

Непростая эпидобстановка в Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Республике Карелия. Меньше всего случаев в Чукотском и Ненецском автономных округах.

В оперативном штабе рассказали, что за весь период коронавирус в России подхватили 1,9 миллиона граждан. Вылечились и покинули больницы 1,4 миллиона человек. Умерли от коварной болезни 33 тысячи россиян.

Власти страны не планируют вводить режим всеобщей самоизоляции. Меры борьбы с COVID-19 в России носят точечный характер. Каждый регион сам принимает решение о введении тех или иных ограничений.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении мер. Студентов вузов и колледжей перевели на дистанционный режим обучения. Также была ограничена работа развлекательных заведений в ночное время.