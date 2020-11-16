 

Из-за пандемии COVID-19 жители Италии стали придерживаться средиземноморской диеты

16.11.2020, 10:17, Разное

Итальянцы в связи с пандемией COVID-19 начали придерживаться средиземноморской диеты. В их рационе всё чаще стали появляться традиционные продукты: овощи и фрукты, макароны и оливковое масло.
По результатам исследования, проведённого ассоциацией Coldiretti, во время коронавирусной пандемии шестеро из десяти опрошенных итальянцев придерживаются средиземноморской диеты. Так, жители Италии стали покупать на 12,5% больше макаронных изделий, на 11,1% увеличился спрос на фрукты и овощи. Выросли продажи оливкового масла, яиц и муки. Авторы научного проекта отмечают, что это произошло по причине закрытия предприятий общественного питания.

В рамках самоизоляции люди стали больше времени проводить дома и соответственно вернулись к традиционному приготовлению еды. Интересен тот факт, что в нынешних условиях итальянцы начали уделять больше внимания и домашнему консервированию, от чего уходили десятилетиями.



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