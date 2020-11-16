Сексолог: «Сплетни об изменах супруга могут негативно сказаться на здоровье Заворотнюк»

16.11.2020, 10:17, Разное

Сексолог Елена Перелыгина пояснила о том, что различные источники неоднократно утверждали, что Петр Чернышев неверен своей супруге. По словам эксперта, если подобные слухи дойдут до Анастасии Заворотнюк, то это может сказаться на ее здоровье.

В Сети часто пишут, что фигурист из-за недуга жены начал чаще обращать внимание на других представительниц прекрасного пола. Елена Перелыгина не комментирует источники, которые утверждают это. Однако сексолог считает, что Петра Чернышева в данной ситуации можно по-человечески понять. Анастасия Заворотнюк, в силу своего состояния здоровья, действительно не могла уделять должного внимания фигуристу. Эксперт убеждена, что онкологическое заболевание могло сказаться на внешности актрисы, но она уверена, что сексуальность осталась на прежнем уровне.

Как отметила Елена Перелыгина, супругу необходимо побольше проводить время с Анастасией Заворотнюк. Сексолог утверждает, что регулярный интим способен омолодить и оздоровить организм.