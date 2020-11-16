В США мужчина лишился пальцев на руках из-за коронавируса

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16.11.2020, 10:17, Разное

В США житель лишился восьми пальцев на руках после того, как заболел коронавирусом. Известно, что 53-летний американец подхватил COVID-19 в феврале 2020 года, когда летал в отпуск в Италию для катания на лыжах.
Самочувствие мужчины начало ухудшаться еще в поездке. Когда он прибыл домой в Лос-Анджелес, то рассказал своему семейному врачу о появившихся симптомах. Медик поспособствовал тому, чтобы власти выделили пациенту один из немногих тестов на коронавирус, результат оказался положительным.

В больницу житель попал из-за боли в легких и сильной одышки. Спустя два дня пациента перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. У него значительно снизилось давление, развился сепсис, медики диагностировали стафилококковую инфекцию и полиорганную недостаточность. Шансы на то, чтобы выжить, были минимальными, но врачи продолжали бороться за жизнь мужчины.

В начале апреля его самочувствие начало улучшаться, показатели стали более стабильными. В процессе борьбы с коронавирусом он потерял более 20 килограммов, восемь пальцев на руках медикам пришлось ампутировать, поскольку нарушился кровоток, три пальца на ногах почернели. Американца выписали из медучреждения через два месяца после госпитализации. Далее житель перенес семь хирургических вмешательств.



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