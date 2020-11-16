Макрон подверг критике Совбез ООН

16.11.2020, 10:08, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совбез ООН, заявив, что орган не вырабатывает полезные решения.

Макрон отметил, что одной из задач Совбеза ООН является укрепление и формирование сильной в политическом отношении Европы.

«Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений. Это влечет за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения», – сообщил французский лидер изданию Grand Continent, передает РИА «Новости».

Макрон также заявил, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны. Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они «относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике», подчеркнул президент Франции. Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью, информирует Deutsche Welle.

По его мнению, необходимо переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.

Франция является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Помимо Франции это США, Китай, Великобритания и Россия.

Споры над тем, как должна выглядеть новая архитектура мировой безопасности продолжаются не первый год. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за создание Совета безопасности Евросоюза – «места, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами».

При этом, по словам Мааса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета безопасности ЕС даже после того, как она покинет Евросоюз, а США – стать важным партнером этого органа.