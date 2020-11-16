Яд в детском питании

16.11.2020, 10:06, Разное

Вышедшее расследование “Война жиров. Пальмовый яд” вызвало дискуссию о вреде и даже возможной пользе пальмового масла для здоровья человека. Одни утверждают, что якобы в умеренных дозах этот продукт никакой опасности не представляет. Другие считают, что употребление масла вызывает онкологию.

Авторы материалов о пользе пальмового масла говорят о высоком содержании в нём витаминов, каротинов и других якобы полезных для человека химических соединений. Но, по словам экспертов, касается это только нерафинированного масла, которое имеет жидкую консистенцию и красно-оранжевый цвет. Такое масло действительно полезно в ограниченных количествах. Но оно очень дорогое и поэтому практически не используется в пищевой промышленности.

В Россию же ввозят именно рафинированное пальмовое масло, которое по внешнему виду больше похоже на парафин. Именно оно, по словам экспертов, и может вызвать онкологию.

До рака один шаг. Кто лоббирует продажу в России канцерогенного пальмового масла

Россия давно стала надёжным рынком для сбыта пальмового масла, что, возможно, привело к взрывному росту онкологии. Поддерживая азиатских производителей, дилеры масла игнорируют тревожные сигналы о наличии в нём опасного канцерогена — глицидола. Лайф разобрался, как устроено пальмовое лобби в России и почему продовольственным магнатам лёгкие деньги важнее здоровья нации. Расследование напрямую касается всех. Ведь пальмовое масло находится почти в половине всех пищевых российских продуктов.