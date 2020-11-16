Вот ничего и не пейте!

16.11.2020, 10:00, Разное

В РФ массово скупают антибиотики, пытаясь защититься от коронавируса. Это наносит вред и пациенту, и населению в целом.

Василий Волковпрофессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук

— Антибиотики, без сомнения, — одно из самых важных достижений биологической и медицинской науки, принадлежащее XX веку. Благодаря открытию антибиотиков многие болезни перестали быть смертельными, а некоторые вполне успешно контролируются. Например, сифилис, который был массовым заболеванием в первой половине XX века, во второй половине XX века благодаря эффективной антибиотикотерапии стал болезнью скорее социальной, то есть связанной с определенным поведением человека.

Антибиотики настолько хороши и слава их настолько велика, что многие люди держат у себя дома целые их коллекции,

и всякие болезни, которые выглядят как инфекционные, лечат антибиотиками. И лечат даже болезни, которые не являются инфекционными, — это связано именно с верой в волшебную силу антибиотиков.

Когда вспыхивает эпидемия — как, например, нынешняя, вызванная коронавирусом, — у людей возникает желание победить инфекцию антибиотиком. В этом есть своя логика: действительно, есть такие антибиотики, которые действуют на некоторые вирусы, есть противораковые антибиотики. Но их очень немного, и они имеют очень ограниченную эффективность.

В большинстве своем антибиотики действуют, конечно, только на микробы, против вирусов они бесполезны.

Тем не менее, как мы знаем, антибиотики широко применяются сейчас, и применяются не только людьми по собственному желанию, но и врачами. С чем это связано?

С тем, что врачи, так же, как и люди, не имеющие медицинского образования, находятся под влиянием разных источников информации.

Сегодня, когда хороших средств для лечения COVID-19 не существует, очень многие применяемые средства оказываются причудливыми, они изобретаются и используются на ходу. Некоторые из них потом проверяются и оказываются бесполезными, а некоторые, вероятно, никогда так и не будут проверены.

Вот, например, ученые из новосибирского института «Вектор» предложили лечить COVID-19 с помощью водного отвара чаги.

По-видимому, хороших испытаний, которые проверят, эффективно это лечение или нет, никогда не будет. Но, в общем, этого и не стоит бояться, потому что, вероятнее всего, это изобретение и гроша ломаного не стоит.

Врачи полагают, что вслед за поражением легких коронавирусом приходит поражение микробами. Так думают не везде и не всегда, но некоторые врачи начинают лечить антибиотиками COVID-19 с самого начала. Это, конечно же, не научно обоснованная практика, но врачи тоже люди, и им тоже свойственно заблуждаться.

Некоторые болезни, которые точно вызываются микроорганизмами (например, диарея), традиционно в 50–60-е годы лечились антибактериальными средствами. Потом было установлено, что в таких случаях антибиотики не нужны, нужно лишь нормальное питание, нормальное употребление жидкости, и все проходит само, не требуя антибактериального лечения.

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Вы скажете: пусть антибиотики не всегда эффективны, но во многих же случаях они эффективны? Почему бы ими не лечиться? Здесь есть несколько проблем.

Первая связана с тем, что всякий раз, когда человек начинает использовать антибиотики, он таким образом наносит себе вред. Вред в том, что антибиотик — это яд очень широкого спектра действия, он поражает не только избранные микробы, с которыми связано страдание, но и все микробы, которые находятся в организме. Поэтому при приеме большинства антибиотиков очень быстро возникают побочные эффекты, такие как аллергии и, прежде всего, конечно, понос. Этот понос, вызванный антибиотиками, — совсем не безобидная штука. Дело в том, что наши микробы, которые живут в толстой кишке, обеспечивают организм человека очень многими питательными веществами, витаминами, а самое главное— поддерживают в хорошем состоянии его иммунную систему.

Разрушая вот этот микробный биоценоз в человеческом организме, да и не только микробный, антибиотики наносят ему очень большой ущерб. Подавляя микробы, антибиотики помогают развитию грибковой инфекции, нередко очень тяжелой. После однократного приема такого антибиотика, как азитромицин, сегодня очень широко употребляемого, у людей могут неделями или даже месяцами наблюдаться неустойчивость стула и плохое самочувствие. Даже от одной дозы сильного антибиотика!

Вторая причина, по которой нужно избегать неоправданного использования антибиотиков, заключается в том, что человек, который начинает их использовать, думает, что защищен, и поэтому употребляет эти средства даже на всякий случай.

Но защитный эффект у антибиотиков очень слабый, он несравним с тем, какой вред они наносят.

Еще одна причина не употреблять антибиотики без должных оснований — это то, что они являются достаточно дорогими лекарствами. Большинство людей получили бы бо́льшую пользу, если бы хорошо питались, вместо того чтобы покупать антибиотики.

Ну и, наконец, последнее — это то, что относится больше к нашей общей коллективной пользе, чем к личному вреду. Дело в том, что при контакте с антибиотиками не все микробы погибают. Некоторые из них выживают и приобретают устойчивость к следующему воздействию антибиотиков. Именно из-за этого

в больницах, где много людей получает антибиотики, живут страшные микробы, которые легко переживают использование антибиотиков и убивают людей, подхватывающих эту внутрибольничную инфекцию.

Сегодня в нашей стране огромные масштабы неоправданного использования антибиотиков. Эти масштабы таковы, что в аптеках просто антибиотики исчезли, люди массово злоупотребляют ими. В этой ситуации нам, каждому, нужно особенное внимание уделить тому, чтобы использовать их по возможности рационально, в соответствии с научно обоснованными рекомендациями.

Андрей Заякин

сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»