 

В китайском Sohu истребитель МиГ-35 назвали хранителем безопасности неба России

16.11.2020, 9:53, Разное

Китайские эксперты из Sohu высоко оценили качество российского истребителя МиГ-35, назвав его хранителем безопасности воздушного пространства России. Приобретением модернизированного самолета уже заинтересовались несколько государств, включая Египет и Алжир.
Истребитель МиГ-35 создан на базе МиГ-29, который со времен советского союза поставляется в ряд различных стран мира. За все время существования самолета было произведено более 1600 единиц техники. В свою очередь МиГ-35 является модернизированной версией экспортной модели истребителя.

Так, в рамках улучшения самолета МиГ-35 лишился старых дисплеев, их заменили панелью с жидкокристаллическими экранами. Также модель получила цифровую авионику и новую радиолокационную систему, отслеживающую до 30 целей в воздухе. Огневая мощь истребителя повысилась аналогичным образом благодаря оснащению техники ракетами класса «воздух-воздух»: Р-27, Р-73 и Р-77, признанными одними из лучших в своем роде.



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