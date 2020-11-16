Ирина Шейк в пеньюаре «попросилась» к Тимати на шоу «Холостяк»

16.11.2020, 9:53, Разное

В своем микроблоге Instagram рэпер Тимати недавно опубликовал проморолик шоу «Холостяк», которое вскоре выйдет на канале «ТНТ». В рекламе проекта запечатлена знаменитая модель Ирина Шейк, пытающаяся стать участницей программы.

Тимати постоянно подогревает интерес телезрителей к шоу «Холостяк» со своим участием. В новом ролике Тимур Юнусов в белоснежном костюме что-то рассказывает в резиденции проекта, когда его внимание отвлекает звонок в дверь. Когда рэпер ее открыл, то увидел на пороге Ирину Шейк, которая «попросилась» к нему на шоу. Данная ситуация застает артиста врасплох, поэтому он не может сказать ни слова. Модель стоит в кружевном черном пеньюаре и произносит фразу, которая совсем выбивает Тимати из колеи: «Можно или нет? Что тупишь?». В конце играет знаменитая мелодия из киножурнала «Ералаш».

Фолловеры оценили креативный проморолик проекта и начали задавать Тимуру Юнусову вопросы по поводу потенциальных невест. Музыкант не отвечает на комментарии подписчиков и предпочитает молчать по поводу того, что происходит на кастингах шоу.