Приемный сын Армена Джигарханяна показал последнее фото отца

16.11.2020, 9:53, Разное

Приемный сын актера и режиссера Армена Джигарханяна показал его фотографию, сделанную незадолго до смерти. Снимок он обнародовал в разделе «Истории» в соцсети Instagram.

На фотографии Армен Джигарханян запечатлен с супругой Светланой Власовой. Он и его жена были тепло одеты, поэтому, вероятно, собирались выйти на улицу. По словам пасынка, снимок был сделан до того, как Армен Борисович в последний раз попал в одну из столичных больниц.

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября в шесть часов утра. В последнее время здоровье актера заметно ухудшилось, в частности, развились проблемы с почками. Рядом с артистом все время находилась Татьяна Власова. На ней Джигарханян женился в 1967 году, брак просуществовал более 40 лет. Однажды во время гастролей актер познакомился с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ради нее он оставил Татьяну Власову.



Изображение взято с: [email protected]_jigar

Когда произошел скандальный развод с молодой женой, мать Степана Джигарханяна вернулась из США в Москву. Экс-супруги помирились, и снова начали жить вместе. Татьяна Власова до последнего находилась с возлюбленным. Сейчас она очень тяжело переживает его кончину.