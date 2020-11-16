Действующий мэр Краматорска проиграл во втором туре выборов – теризбирком
16.11.2020, 9:45, Новости дня
Мэром Краматорска Донецкой области во втором туре местных выборов 15 ноября избрали самовыдвиженца, депутата горсовета от партии “Наш край” Александра Гончаренко.
Итоговый протокол об этом утвердила Краматорская городская территориальная избирательная комиссия, сообщает “Восточный проект”.
За Гончаренко проголосовали 18 686 избирателей, это 57,85%.
За действующего городского голову Андрея Панкова свои голоса отдали 13 070 жителей Краматорска.
Явка на выборы 15 ноября составила в Краматорске 23,1%.
В первом туре местных выборов 25 октября Гончаренко поддержали 48,61% избирателей, Панкова – 37,75%.
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