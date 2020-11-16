Кандидат в президенты Молдовы Санду: Молдова покупает газ у “Газпрома”. А Приднестровье не платит вообще за этот газ, но их долг РФ считает за Молдовой

16.11.2020, 9:45, Новости дня

В Приднестровье зарабатывают на продаже электроэнергии, не оплачивая газ для его производства. Об этом бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на пост президента, сообщила в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

Об этом молдавский политик заявила при обсуждении вопроса о том, что “в Кишиневе есть люди, которые делали и сегодня делают большие деньги на контрабанде, на коррупционных схемах, которые происходят на территории Приднестровья”.

“Мы покупаем газ у “Газпрома”. Мы платим полную цену, Приднестровье не платит вообще за этот газ. Они не платят, а долг Российская Федерация считает за Молдовой. То есть там уже где-то $7,5 млрд за все, что употребили в Приднестровье за все это время. С другой стороны, Приднестровье использует газ для того, чтобы производить электричество. Потом правый берег Республики Молдова покупает это электричество. Мы платим, опять же, очень высокую цену, а они используют газ, за который они не платят. То есть получается, что вот через такие схемы люди в Кишиневе делают деньги”, – объяснила экс-премьер Молдовы.

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Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Во втором туре выборов президента Молдовы, который прошел 15 ноября 2020 года, большинство избирателей отдали голоса Санду.