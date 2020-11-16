 

Яндиев отказался признавать вину в избиении Харитонова

16.11.2020, 9:29, Новости дня

Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в столичных «Лужниках», отказался признать вину.

«На данный момент позиция Яндиева в том, что он отказывается признать вину в инкриминируемом ему преступлении», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Напомним, накануне стало известно, что участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев задержан в Москве на 48 часов после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках».

В субботу в отношении Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым в «Лужниках». Днем ранее Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

Ранее источник сообщал, что Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции.



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