 

Москва выразила соболезнования в связи со смертью главы МИД Сирии

16.11.2020, 9:29, Новости дня

Москва выражает искренние соболезнования Сирии в связи с уходом из жизни главы МИД арабской республики Валида Муаллема, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

«Это очень печальная весть. Я потерял очень близкого друга в арабском мире. Это был надежный партнер, очень знающий человек, дипломат и политический деятель. Я его лично очень любил, уважал, меня с ним связывает 40 лет интенсивного общения и когда я работал в Дамаске, и когда еще он был послом в Вашингтоне. Было много его визитов в Москву, – передает ТАСС слова Богданова. – Мы, конечно, выражаем искренние соболезнования и его сыну, и супруге, и всем сирийцам в связи с такой утратой».

В понедельник стало известно, что руководитель внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет.



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