Пашинян призвал военных из Карабаха решить вопрос со «скулящими под стенами»

16.11.2020, 9:29, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос «со скулящими под стенами» протестующими.

«Просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами», – сообщил Пашинян в Facebook.

Речь идет о видеообращениях служащих, в которых они поддерживают решение премьера. Подписчики раскритиковали политика, отметив, что протестующие – тоже часть армянского народа.

После этого руководитель офиса вице-премьера Армении Вараг Сисерян сообщил об отставке.

«После заявления Пашиняна я решил написать заявление об отставке, прекратить свое членство в правящей партии «Гражданский договор», – написал Сисерян в Facebook.

В свою очередь депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян заявила, что считает бессмысленными свои полномочия с этого момента, поэтому отказывается от мандата.

14 ноября бывшего главу Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в подготовке покушения на премьер-министра Пашиняна. Адвокат задержанного Лусине Саакян утверждает, что арест Ванецяна – это попытка действующей власти в Армении заставить «замолчать политических оппонентов».

В четверг армянские спецслужбы сообщили, что лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава «Родины», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и шесть других оппозиционных политиков были заключены под предварительный арест по обвинению в организации или участии в незаконном собрании.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент РФ Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.