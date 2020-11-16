 

Мнение: Выборы в Молдавии

16.11.2020, 9:10, Разное

Согласно экзит-полам, на выборах президента Молдавии побеждает Санду. Где-то 54-55 на 45-46. Впрочем, разрыв не столь велик, так что подождет официальных цифр.
Явка составила 51-52%. Всего голосовало более 1,5 млн. граждан Молдавии.
Додон заявил, что уверенно побеждает внутри страны и пообещал через пару дней объявить о серьезных изменениях в Молдавии.
В случае победы Санду, можно ожидать в среднесрочной перспективе вскрытия еще одного замороженного конфликта.

Источник: Colonel Cassad



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